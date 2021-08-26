Мастерская мебельных ручек

+7 (911) 496-17-91
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ул. Офицерская, д.1
г. Калининград
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Кожаные мебельные ручки на заказ
Бесплатная Упаковка и Доставка (почтой России 1-м классом авиа либо курьером EMS)
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МЕБЕЛЬНЫЕ

/РУЧКИ

ИЗ КОЖИ

Эксклюзивные мебельные ручки из натуральной кожи и цветных металлов
10 лет Гарантии
/ О НАШЕЙ
СТУДИИ
ИСТОРИЯ
COMPANY
Наш арсенал - это навыки, позволяющие работать с лучшими дорогими материалами и производить штучные изделия, за которые не стыдно брать плату.

Мы разрабатываем новые продукты с учетом тенденций рынка, не теряя собственный стиль. Благодаря непрерывному совершенствованию мы предоставляем высококачественные и надежные решения для ваших проектов.

ВЕСЬ КАТАЛОГ
КАЧЕСТВО
/ НАША
Принципы
РЕПУТАЦИЯ

В среднем срок изготовления кожаных ручек составляет 7-12 календарных дней.

ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛЫ
01
РУЧНАЯ РАБОТА
02
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
03
Видео
СМОТРИТЕ
/ О НАС

КОЖАНЫЕ РУЧКИ

ПОЧЕМУ / ВЫБИРАЮТ НАС
Индивидуальный подход

Под ваш запрос мы можем изменить размеры изделия, металл, цвет и защитное покрытие кожи.

01
Комфортная доставка
Все заказы упаковываются в фанерные короба и доставляются курьером по адресу. Всё за наш счет.
02
Обслуживание и Гарантия 10 лет
Оперативно реагируем на любые проблемные ситуации без бюрократии и «отписок»
03
Галерея
КАК МЫ
/ РАБОТАЕМ
Процесс
Наша цель – обеспечить высокий уровень сервиса на всех этапах заказа, поэтому мы предоставляем прозрачную и понятную последовательность действий для каждого заказчика

  • 01 / МОДЕЛИРОВАНИЕ

    Выбранные модели, материалы и размеры фиксируем простым бланком заказа сразу после консультации с мастером.

    Бланк позволяет сохранить договоренности

  • 02 / УТВЕРЖДЕНИЕ

    Пробные сочетания утверждаются окончательно после готовности первого экземпляра.

    Это обязательный этап, он помогает сэкономить время, деньги и нервы

  • 03 / ИЗГОТОВЛЕНИЕ

    Срок изготовления зависит от модели и количества изделий в заказе, в среднем это 7-12 календарных дней. Мы всегда озвучиваем срок изготовления «с запасом»