Мы разрабатываем новые продукты с учетом тенденций рынка, не теряя собственный стиль. Благодаря непрерывному совершенствованию мы предоставляем высококачественные и надежные решения для ваших проектов.
В среднем срок изготовления кожаных ручек составляет 7-12 календарных дней.
Под ваш запрос мы можем изменить размеры изделия, металл, цвет и защитное покрытие кожи.
01 / МОДЕЛИРОВАНИЕ
Выбранные модели, материалы и размеры фиксируем простым бланком заказа сразу после консультации с мастером.
Бланк позволяет сохранить договоренности
02 / УТВЕРЖДЕНИЕ
Пробные сочетания утверждаются окончательно после готовности первого экземпляра.
Это обязательный этап, он помогает сэкономить время, деньги и нервы
03 / ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Срок изготовления зависит от модели и количества изделий в заказе, в среднем это 7-12 календарных дней. Мы всегда озвучиваем срок изготовления «с запасом»